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Общество

Очередь на латвийской границе под Псковом сократилась на треть

Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии на пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» сократилась на треть, передает ТАСС. 

​Из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), на сегодняшний день в очереди находятся 550 большегрузов. 

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС перед пунктом пропуска - 300», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди находятся 250 фур. При этом неделю назад на границе было 710 большегрузов.

Очередь из большегрузов зафиксирована и на въезде в РФ со стороны Эстонии на пункте пропуска «Куничина Гора», здесь проезда на территорию РФ ожидают 30 грузовиков.

Напомним, в 2022 году власти Псковской области на участках границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. 

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