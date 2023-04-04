Псковичи попытались обмануть таможню на 13 млн рублей

12:33, 04 апреля 2023, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 13,2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх жителей Псковской области. Они обвиняются по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, жители Псковской области в период с 25 марта 2019 года по 29 сентября 2020 года переместили в Россию девять полнокомплектных транспортных средств. При этом декларировали их под видом товара «бывшие в употреблении части и агрегаты от грузовых транспортных средств», что повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации в размере более 13 млн 202 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.