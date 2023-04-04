Городской турнир по карате «Юный мастер» пройдет в Пскове 8 апреля

12:48, 04 апреля 2023, ПАИ





Открытый городской турнир по карате «Юный мастер» пройдёт в УСК «Олимп» в субботу, 8 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Турнир пройдет в рамках проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», реализуемого ПГОО «Спортивная федерация каратэ города Пскова» при поддержке правительства Псковской области.

«Особенностью турнира является то, что к участию допускаются спортсмены-новички 1-2 годов обучения. Таким образом ребята смогут соревноваться с равными себе и на все 100% почувствовать эмоции и азарт соревнований», - отметил председатель федерации.

Турнир пройдет в дисциплинах «Индивидуальное ката» и «Индивидуальное кумите». Начало в 10:00, вход свободный.

