Россельхозбанк запустил меры поддержки для собирателей дикорастущих растений

14:19, 04 апреля 2023, ПАИ

Российские предприниматели и физлица, занятые в отрасли дикоросов, получат возможность расширить каналы сбыта и быстрее продать свою продукцию, а также сформировать запрос на покупку сырья через сервис бесплатных объявлений на платформе Своё Фермерство от Россельхозбанка.

Россельхозбанк запускает меры поддержки для поставщиков и покупателей дикорастущего сырья. На платформе Своё Фермерство от РСХБ для предпринимателей теперь существует возможность оставлять заявки на сбор дикоросов, а сборщики могут сдать сами сырье, минуя перекупщиков. Для удобства пользователей на виртуальной карте указаны точки приема, а также контакты для связи с переработчиком напрямую. Для публикации заявки о продаже или покупке сырья пользователям необходимо пройти бесплатную регистрацию на платформе Своё Фермерство и разместить объявление в соответствующем разделе в категории «дикоросы». Покупатели и продавцы могут связаться друг с другом через мессенджеры или по адресу электронной почты, указанному в объявлении.

«Россельхозбанк как опорный банк сферы АПК следит за трендами отрасли и старается предлагать своевременные решения пользователям под актуальные запросы. Сервис по дикоросам на платформе Своё Фермерство выгодно отличается от других аналогичных решений. Прежде всего доступ к нашей платформе совершенно бесплатный, пользователям доступна удобная интерактивная карта с различными пунктами сбора сырья для переработки, а также у них есть возможность разместить подробное описание товара с характеристиками и визуально презентовать свой бренд. Мы уверены, что с развитием направления дикоросов число заявок на прием сырья на платформе Своё Фермерство и число поставщиков будет стремительно увеличиваться, а на цифровой карте будут появляться новые точки приема сырья», - отмечает директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Разработка нового функционала по дикоросам на платформе Своё Фермерство связана с растущим интересом к данной отрасли со стороны государства и населения. Так, в 2022 году заготовка орехов, ягод, грибов и лекарственных трав выросла в среднем на 17% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году эксперты прогнозируют пере­ориентацию местных поставщиков дикоросов на азиатские рынки и рост заготовки ягод на 20%.

Дикоросы являются сырьем для производства органических продуктов. Растущий спрос на их потребление стимулирует интерес новых предпринимателей к отрасли дикоросов. По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, порядка 3 млн жителей РФ получают доход в отрасли дикоросов. Текущее освоение ресурса дикоросов составляет всего 5%. При этом ресурсный потенциал дикоросов – более 7,5 млн тонн в год или около 1,5 трлн рублей в денежном выражении, а экспортный потенциал органических продуктов и продуктов на основе дикоросов российских производителей – более 1$ млрд.

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