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Общество

Новое место для гнезда аиста ищут в Плюсском районе

Новое место для гнезда аиста ищут в деревне Андромер Плюсского района, пишет газета «Плюсский край».

В рамках реконструкции коммунальных сетей в деревне стартовали работы по ликвидации старых объектов водопроводного хозяйства. В соответствии с проектом под снос попала и водонапорная башня, на самом верху которой расположено гнездо аиста. 

«Мы обратились в волонтёрский центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе, – рассказал заместитель главы администрации района по вопросам инфраструктурного развития Андрей Волос. – Нам дали рекомендации, как поступить в данной ситуации и максимально безболезненно переселить птицу».

Одним из главных условий при подборе нового места для гнезда является высота, пояснил он. Жилище аиста должно располагаться на самой высокой точке над местностью. Но кроме водонапорной башни сопоставимых объектов рядом нет. А переносить домик пернатого слишком далеко от старого места не рекомендуется. Птица может его не найти.

Пока основной вариант – это поиск высокого дерева как можно ближе к старому месту. Верхушку планируется спилить и закрепить на её месте гнездо. 

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