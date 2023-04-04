Центр доктора Бубновского в Пскове увеличил площади в три раза

14:57, 04 апреля 2023, ПАИ

Центр доктора Бубновского в Пскове увеличил площади в три раза – до 1300 кв. метров. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила главный врач центра, заслуженный врач РФ, к. м. н. Людмила Панарина.

«Наше расширение связано с тем, что после открытия в 2014 году центр в Пскове в день принимал 30 человек, сейчас цифра подошла к 70. Появилось ощущение тесноты, нехватки места, очередей. Всё это создавало дискомфорт и для сотрудников, и для наших пациентов. Зато сейчас мы имеем великолепные площади, оборудование и возможности для помощи людям, которые постоянно нуждаются в ней», - рассказала Людмила Панарина.

По ее словам, пациентами Центра доктора Бубновского в Пскове становятся люди после травм позвоночника, после инфарктов, инсультов, больные с мышечными нарушениями, болезнями лёгких.

«Конечно, для работы на новом оборудовании, для работы с нашими пациентами мы подыскиваем исключительно грамотный персонал. У нас, в частности, создана мультидисциплинарная реабилитационная бригада. В зависимости от потребностей пациента в её состав входят травматологи-ортопеды, неврологи, физиотерапевты, врачи ЛФК, массажисты, физиосёстры, психологи, логопеды. Мы составляем программу реабилитации индивидуально под каждого клиента», - подчеркнула Людмила Панарина.

Руководитель Центра доктора Бубновского, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова уточнила, что коллектив медучреждения вырос с 11 до 20 специалистов.

«Мы принимаем на работу специалистов с высшим профильным образованием и затем продолжаем постоянное обучение персонала в нашем головном центре в Москве, а также в институте кинезитерапии и реабилитации», - отметила Людмила Кочукова.

Специалист добавила, что в Центре доктора Бубновского занимаются пациентами с инсультами и сложными сочетанными травмами. «Как правило, к нам приходят отчаявшиеся люди, прошедшие все «инстанции». Поэтому кадрами мы занимаемся очень серьезно, специалисты обучаются практически беспрерывно. И у нас есть немало историй успешной реабилитации», - заключила Людмила Кочукова.