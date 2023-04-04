В Центре доктора Бубновского в Пскове появилось новейшее реабилитационное оборудование

15:37, 04 апреля 2023, ПАИ

В Центре доктора Бубновского в Пскове появилось новейшее реабилитационное оборудование. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал врач-кинезитерапевт Игорь Тимишбаев.

«У нас есть многофункциональные тренажеры Бубновского – основа нашей реабилитационной работы, есть кабинет ударно-волновая терапия, французская система нейромышечной реабилитации Huber-360, которая используется для восстановления пациентов после травм, операций, инсультов», - уточнил специалист.

По его словам, для пациентов, которые не могут самостоятельно приехать в Центр проводятся выездные консультации на дому, определяется индивидуальная программа занятий. «Много внимания сейчас уделяется работе военнослужащим из зоны СВО», - добавил Игорь Тимишбаев.

Руководитель Центра доктора Бубновского, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова отметила, что от горожан и гостей Пскова появился также запрос не только на лечение, но и на профилактику заболеваний.

«Особенно это касается детей. Для них мы открываем специальные малогрупповые занятия. В такие группы по двое мы берем деток с 3 до 7 лет. Мы будем заниматься развитием физического тела, регулировать некоторые когнитивные проблемы. Кроме того, мы предлагаем массаж для новорожденных с трёх месяцев», - добавила Людмила Кочукова.

Главный врач центра, заслуженный врач РФ, к. м. н. Людмила Панарина рассказала также о методе гипокситерапии. «С помощью аппарат для гипокситерапии мы можем «поднять» человека в горы на 4 км, то есть сделать так, что человек будет дышать разряженным воздухом. Это повышает защитные функции организма, даёт дополнительную энергию. Проще говоря, лучше работают ноги, руки, глаза. Кроме того, гипокситерапия работает и на омоложение», - отметила Людмила Панарина.

Эстетическая направленность в работе центра возникла также по запросу горожан. «У нас есть и крио- и саунотерапия и обливания холодной водой, и лимфодренажные услуги. Мы за 6-7 сеансов уменьшаем объёмы на размер», - рассказала Людмила Кочукова.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.