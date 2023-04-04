Обладатели полиса ДМС могут заниматься в Центре доктора Бубновского в Пскове бесплатно

16:35, 04 апреля 2023, ПАИ

Обладатели полиса добровольного медицинского страхования могут заниматься в Центре доктора Бубновского в Пскове бесплатно. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила руководитель Центра доктора Бубновского, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова.

В частности, центр заключил договоры с компаниями Согаз, Росгосстрах, Альфастрахование и ВСК, по которым обладатели полисов ДМС получают процедуры бесплатно.

«Для желающих присоединиться к нашим занятиям мы около 4 раз в год проводим бесплатные профосмотры детей и взрослых, в том числе во время дня открытых дверей. Показываем, как работать с нашими тренажерами, объясняем, чем можем помочь, а человек для себя решает, подходит ему это или нет», - уточнила Людмила Кочукова.