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Общество

Лента для приема багажа появится в псковском аэропорту

Лента для приема багажа появится в псковском аэропорту имени княгини Ольги. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал директор аэропорта Артем Тарасов.

Он уточнил, что ленту должны доставить из новосибирского аэропорта Толмачево в апреле. Установка самой ленты займет полтора месяца.

«Сама по себе лента запустится не скоро, но мы ожидаем, что к июню лента будет уже функционировать. Всё зависит от того, как быстро в Толмачево настроят новую ленту. С нашей стороны мы уже подготовили помещение под новое оборудование, сделали перепланировку», - сказал Артем Тарасов.

Он также рассказал, что сейчас вырос поток пассажиров на рейсе Псков – Казань. По его словам, стало появляться всё больше желающих среди жителей Татарстана посетить Псковскую область. К лету ожидается ещё большее увеличение потока пассажиров в связи с появлением туристов как из Пскова, так и Татарстана.

 

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