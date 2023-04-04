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Общество

Число обращений в медучреждения из-за укусов клещей выросло в 1,4 раза – Роспотребнадзор

Количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей превысило среднемноголетние значения в 1,4 раза, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Актуальная обращаемость в медицинские организации в связи с укусами клещей превышает среднемноголетние значения в 1,4 раза. На сегодняшний день зарегистрировано около 1 тыс. обращений. При этом случаев клещевого энцефалита и боррелиоза не выявлено», - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 31 марта в РФ от клещевого энцефалита привито более 800 тыс. человек. Всего планируется привить до 3 млн человек.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году площадь обработанной против клещей территории будет на 10% больше, чем в прошлом.

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