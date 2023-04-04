Приставы расскажут псковичам всё о взыскании алиментов

14:51, 04 апреля 2023, ПАИ

6 апреля УФССП России по Псковской области проведет приём граждан по вопросам взыскания алиментов и защиты прав детей.

В Псковской области граждан по указанной теме проконсультируют и окажут необходимую помощь сотрудники аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, а также судебные приставы-исполнители в городских и районных отделениях.

Приём граждан пройдёт с 10:00 до 18:00 по нескольким адресам:

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, Псков, ул. Текстильная, 3.

- МФЦ Пскова по адресу: ул. Белинского, 77а.

- МФЦ Великих Лук по адресу: ул. Ставского, 70.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта управления.

С 10:00 до 14:00 тематический приём состоится в Ассоциации юристов России по адресу: Псков, ул. Ленина, 7.

Предварительная запись на приём не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.