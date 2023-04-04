В Пскове введён временный запрет на стоянку на Сиреневом бульваре и улице Текстильной

14:53, 04 апреля 2023, ПАИ

В Пскове для проведения уборки введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Сиреневом бульваре (на участке от проспекта Энтузиастов до улицы Юности), а также на улице Текстильной вдоль многоквартирных домов № 2 и 10. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения действуют по понедельникам с 8:00 до 18:00.

Администрация Пскова просит автомобилистов внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.