Пскович оплатил покупки билетом банка приколов

15:47, 04 апреля 2023, ПАИ

Пскович оплатил покупки билетом банка приколов. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана).

Мужчина рассказал, что решил купить две бутылки пива, предоставив продавцу для оплаты билет банка приколов. Получив товар и сдачу в размере 4800 рублей, покупатель покинул магазин.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.