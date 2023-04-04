Пскович оплатил покупки билетом банка приколов
Пскович оплатил покупки билетом банка приколов. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана).
Мужчина рассказал, что решил купить две бутылки пива, предоставив продавцу для оплаты билет банка приколов. Получив товар и сдачу в размере 4800 рублей, покупатель покинул магазин.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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