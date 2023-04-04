Более 15 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Псковской области

15:50, 04 апреля 2023, ПАИ

Более 15 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Участники совещания обсудили подготовку детских оздоровительных лагерей к работе, меры по обеспечению безопасности, по организации медицинского обслуживания, наполнение досуговой и воспитательной программ и другие рабочие вопросы.

Всего за время летней оздоровительной кампании в Псковской области планируется оздоровить 15 тысяч детей. Директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова рассказала, что всего в области к работе готовятся 173 оздоровительных лагеря, из которых 12 — загородные, один палаточный и 157 — с дневным пребыванием. На организацию отдыха и оздоровления из регионального бюджета в этом году выделено около 80 млн рублей. Начало оздоровительного сезона запланировано на конец мая.

В рамках подготовки загородных оздоровительных учреждений к приему детей ремонтируются спальные корпуса, столовые, системы водоснабжения, электроснабжения, идет замена технологического и холодильного оборудования, обновление пожарной сигнализации. Одновременно ведется набор педагогических кадров и обслуживающего персонала. К работе с детьми планируется привлечь более 3,3 тысячи человек.

На заседании комиссии особое внимание уделено рекомендациям по организации досуга, построению воспитательной работы, которая должна быть направлена на развитие творческих способностей ребят, дополнительных навыков и умений. В этом году на территории Псковской области будут проведены профильные смены «Движение первых» и «Я — юнармеец!», а также состоятся традиционные спортивные, экологические, реабилитационные заезды.

С начала марта в регионе идет заявочная кампания на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Некоторые категории школьников могут рассчитывать на льготы в получении путевок. В их числе — дети участников СВО, дети с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей.