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Общество

Чайный гриб, облепиха, орехи: псковичам назвали продукты для улучшения иммунитета

Наиболее действенные продукты для улучшения иммунитета назвала нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина в беседе с корреспондентом ПАИ.

Специалист рекомендовала псковичам включить в рацион продукты, в которых есть полезные жиры, например авокадо и орехи. Орехи специалист посоветовала предварительно замачивать в воде. 

«Можно есть имбирь, потому что он прекрасен для иммунитета. Для того чтобы получить витамин С, можно есть замороженные ягоды или фрукты. Облепиха тоже хорошо подойдёт для восполнения витамина С», — отметила нутрициолог.

По словам Надежды Колтыриной, хорошо работает для улучшения иммунитета мёд, но его употреблять следует дозированно.

Эксперт добавила, что стоит добавить в меню напитки на основе чайного гриба, потому что они относятся к ферментированным продуктам и «прекрасно работают для микрофлоры нашего кишечника».

«У нас как раз переходный сезон с зимы на весну, и очень хорошо сейчас больше гулять и находиться на солнышке, чтобы наш витамин D повышался», — заключила Надежда Колтырина.

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