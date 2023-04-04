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Общество

«Зимний университет» пройдет в Пскове с 17 по 30 апреля

Проект «Зимний университет» пройдет в Пскове с 17 по 30 апреля. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы предложили идею проведения президенту. Он сказал, что если студенты готовы провести проект сейчас, то нужно дать им возможность провести сейчас, именно поэтому в апреле у нас будет «Зимний университет», - сказала Наталья Ильина.

Она рассказала, что 150 студентов из Белоруссии и 150 студентов из России будут работать над едиными инженерными проектами. «Это проекты, которые аффилированы с тем или иным университетом России, в котором создана инженерная школа», – отметила ректор.

ПсковГУ будет работать над тяжелым машиностроением. «Наши ребята будут работать здесь, потом неделю в Белорусском национальном техническом университете – это сразу же будет двойная школа. Всего будут участвовать три университета России и пять университетов Белоруссии. Это будет три точки в России – Псков, Великий Новгород и Санкт-Петербург, в Белоруссии – Минск», – рассказала Наталья Ильина.

Помимо образовательного трека, в проекте для участников предусмотрена промышленная стажировка. К мероприятию привлекут заводы и предприятия Великих Лук и Пскова. «И безусловно, мы ждём «Летний университет», он будет немного в другом формате – мы хотим добавить туда научный трек. Сейчас мы предложили три модели его реализации», – заключила ректор ПсковГУ.

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