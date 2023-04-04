ПсковГУ будет разрабатывать концепцию молодёжной политики России

18:09, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковский государственный университет совместно с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана и Томским государственным университетом будет разрабатывать концепцию молодёжной политики в России. Об этом сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Наши вузы определены Министерством науки и высшего образования для создания и реализации концепции молодёжной политики в Российской Федерации. Мы входим в этот проект и хотим, чтобы первой площадкой большого обсуждения стал ПсковГУ», — отметила Наталья Ильина.

Помимо этого, в ПсковГУ запланировано ещё одно мероприятие на конец июня – начало июля.

«Мы ждём большую команду кадрового резерва — 110 человек. Это госслужащие, руководители вузов и научно-исследовательских институтов, топ-менеджеры госкорпораций РФ. Они приедут знакомиться с Псковской областью, учиться и на примере Псковской области будут создавать проекты, которые нас, как приграничную территорию, должны сделать достойной витриной», — заключила ректор.