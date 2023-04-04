Компания МТС подготовила для учителей онлайн-урок безопасности подростков в интернете

18:07, 04 апреля 2023, ПАИ

Цифровая экосистема МТС подготовила для учителей 5–8-х классов бесплатные информационно-просветительские материалы о цифровой гигиене и информационной безопасности. Материалы урока позволят в интересном игровом формате рассказать детям о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, а также обучить принципам безопасного общения и поведения в Сети.

Познавательные методические материалы разработаны МТС совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».

Урок рассчитан для детей в возрасте 12–15 лет и содержит информацию о 12 основных темах киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью и как защитить себя от мошенничества в Сети. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментов виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с развивающим и развлекающим контентом.

«С учётом того что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но ещё не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на одном языке: не хватает собственной экспертизы и системных знаний. Наши материалы, созданные с использованием цифровой экспертизы МТС как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, как раз и дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям», — говорит руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» — цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Альянс по защите детей в цифровой среде — это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых медиакомпаний России. До 17 апреля 2023 года включительно проходит приём заявок на премию альянса «За безопасное цифровое детство». Конкурс направлен на поиск креативных и ярких проектов и предложений, которые помогут сделать интернет дружелюбным пространством для несовершеннолетних пользователей. Участвовать могут взрослые и дети в возрасте от 14 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте альянса.