Псковские главврачи рассказали студентам петербургского медвуза о работе на Псковщине

19:04, 04 апреля 2023, ПАИ

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина совместно с главными врачами ведущих медицинских учреждений региона встретилась со студентами старших курсов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Старшекурсники специальностей «педиатрия» и «лечебное дело», а также целевики смогли задать все интересующие вопросы работодателям, которые в свою очередь рассказали о перспективах трудоустройства и мерах поддержки, действующих в Псковской области.

«Нет специальности, которая не была бы нам нужна. Самые дефицитные специалисты на сегодняшний день — это врачи первичного звена. В сегменте специализированной помощи необходимы врачи анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, психиатры», — отметила заместитель председателя комитета по здравоохранению.

Стоит отметить, что в настоящее время в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете учатся 77 студентов и шесть ординаторов из Псковской области, а между вузом и регионом выстроилось тесное сотрудничество.

Ординатор первого года обучения Михаил Тимофеев родился в Пскове и в дальнейшем будет работать в отделении неврологии областной больницы. Будущий врач уже познакомился с руководством клиники и скоро поедет туда на практику.

«Я вижу большие перспективы развития моего родного города и считаю, что могу внести посильный вклад в развитие медицины области. У меня есть задумки о развитии структуры медицинской помощи. Насколько мне известно, правительство региона финансово поддерживает молодых врачей и зарплаты медицинских работников области постоянно растут», — поделился Михаил Тимофеев.