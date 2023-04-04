Незаконные подключения к водопроводу были обнаружены в Идрице

20:00, 04 апреля 2023, ПАИ

В Идрице обнаружены незаконные подключения к водопроводу, сообщает газета «Призыв».

Плановый рейд с целью выявления незаконных подключений к водопроводной сети состоялся 29 марта. Проверка подключений к сети, находящейся на балансе МУП «Райводоканал», в посёлке Идрица выявила пять нарушений. Из пяти незаконных подключений два были полностью отключены от центральной сети водоснабжения.

К провинившимся гражданам применены меры, предусмотренные статьёй 7.20 КаАП: самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечёт наложение на граждан административного штрафа в размере от 1 000 до 1500 рублей, на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.