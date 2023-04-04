35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе

21:54, 04 апреля 2023, ПАИ

Глава Куньинского района Олег Лебедев проверил ход работ по капитальному ремонту Каськовской школы. Об этом глава района сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Темп строителями взят хороший, уже заменено 35 окон в двух корпусах школы, начат демонтаж печей и обшивки первого корпуса. На текущей неделе в первом корпусе должен начаться ремонт крыши», — уточняет Олег Лебедев.

Дальнейшие занятия школьников будут проводиться во втором корпусе.