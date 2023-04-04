35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе
Глава Куньинского района Олег Лебедев проверил ход работ по капитальному ремонту Каськовской школы. Об этом глава района сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Темп строителями взят хороший, уже заменено 35 окон в двух корпусах школы, начат демонтаж печей и обшивки первого корпуса. На текущей неделе в первом корпусе должен начаться ремонт крыши», — уточняет Олег Лебедев.
Дальнейшие занятия школьников будут проводиться во втором корпусе.
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