Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские профсоюзы передали минеральную воду в военный госпиталь

Псковское профобъединение и организации профсоюзов в муниципалитетах региона продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

3 апреля около тонны артезианской и минеральной воды «Хиловская» передал военнослужащим, проходящим лечение в Псковском военном госпитале, облсовпроф совместно с обкомом профсоюза работников инновационных и малых предприятий, обкомами профсоюзов работников культуры, лесных отраслей, народного образования и науки РФ, а также с представителями общественной организации «Офицеры России» в Псковской области.

«Качественная питьевая и минеральная вода необходима в повседневной жизни и при лечении. Наша вода добывается из источников, расположенных в самом сердце заповедной зоны профсоюзного санатория «Хилово», — сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. — Вода обогащена полезными солями и микроэлементами. Несомненно, она будет способствовать укреплению здоровья военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после выполнения боевых задач в зоне СВО».

Ранее сообщалось, что между Псковским облсовпрофом и псковским филиалом 442-го военного клинического госпиталя была достигнута договорённость об оказании профсоюзами поддержки военнослужащим, находящимся на лечении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Пластиковый контейнер стал причинной засора коммунальных сетей в Печорах
04 апреля 2023

Первый пасхальный фестиваль пройдёт в Великих Луках
04 апреля 2023

Камеры контроля скорости установят в Палкинском районе

04 апреля 2023

Псковские профсоюзы передали минеральную воду в военный госпиталь

04 апреля 2023

Узнать о предполагаемом месте крещения князя Владимира можно на выставке в Изборске
04 апреля 2023

ФОТОФАКТ Льдины на Чудском озере в Гдове
04 апреля 2023

35 окон заменено в Каськовской школе в Куньинском районе

04 апреля 2023

Голосование за Псковскую область в конкурсе «Маршрут построен» продлится до 5 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...