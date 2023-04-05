Псковские профсоюзы передали минеральную воду в военный госпиталь

22:57, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковское профобъединение и организации профсоюзов в муниципалитетах региона продолжают оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

3 апреля около тонны артезианской и минеральной воды «Хиловская» передал военнослужащим, проходящим лечение в Псковском военном госпитале, облсовпроф совместно с обкомом профсоюза работников инновационных и малых предприятий, обкомами профсоюзов работников культуры, лесных отраслей, народного образования и науки РФ, а также с представителями общественной организации «Офицеры России» в Псковской области.

«Качественная питьевая и минеральная вода необходима в повседневной жизни и при лечении. Наша вода добывается из источников, расположенных в самом сердце заповедной зоны профсоюзного санатория «Хилово», — сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. — Вода обогащена полезными солями и микроэлементами. Несомненно, она будет способствовать укреплению здоровья военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после выполнения боевых задач в зоне СВО».

Ранее сообщалось, что между Псковским облсовпрофом и псковским филиалом 442-го военного клинического госпиталя была достигнута договорённость об оказании профсоюзами поддержки военнослужащим, находящимся на лечении.