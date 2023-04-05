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Общество

Узнать о предполагаемом месте крещения князя Владимира можно на выставке в Изборске

Фото ПАИ

Увидеть базилику древнего Херсонеса и узнать об иконе, не раз спасавшей изборян от неприятелей, смогут посетители выставки «Корсунская легенда», которая открылась 4 апреля в музее-заповеднике «Изборск», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На выставке представлены предметы археологии, архивные фотографии из собрания музеев-заповедников «Изборск», «Херсонес Таврический», живопись из коллекции Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина. Кроме того, осмотреть экспонаты из музея-заповедника «Херсонес Таврический» гости смогут при помощи интерактивного стола.

Фото ПАИ

Один из важных экспонатов, представленных на выставке, — ранневизантийский епископский квартал в Херсонесе. Его ещё называют Уваровской базиликой. Это как раз предполагаемое место крещения князя Владимира.

Фото ПАИ

Открытие выставки приурочено к  престольному празднику Корсунской иконы Божией Матери, особо почитаемой в Изборске. Икона Изборской Богоматери была признана чудотворной в 1657 году, когда спасла Псковскую землю от нашествия шведского войска.

Фото ПАИ

Жители Псковской области и гости региона имеют уникальную возможность прикоснуться к историческим корням и узнать о древнем городе Херсонесе, в котором, по преданию, крестился святой равноапостольный князь Владимир — креститель Руси.

Для самых юных посетителей выставки сотрудники музея подготовили игру «Чудесное путешествие».

Фото ПАИ

Во время официальной церемонии открытия шестиклассники из Изборского лицея отправились в «чудесное путешествие» из Изборска в древний город Корсунь, где произошло легендарное крещение князя Владимира.

В рамках игры ребята выполняли различные задания, которые помогли им лучше познакомиться с эпохой правления княгини Ольги и князя Владимира, узнать о том, как Русь приняла христианство и как это повлияло на дальнейший ход развития страны.

Отметим, что игра проводится на выставке не постоянно.

Фото ПАИ

Закончилась церемония открытия выступлением вокального ансамбля студентов отделения хорового дирижирования Псковского областного колледжа искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.

 Выставка «Корсунская легенда» будет работать в выставочном зале музея-заповедника до 5 июня.

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