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Общество

Камеры контроля скорости установят в Палкинском районе

Фото Василия Ракова

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Палкинском районе рассматривалось множество вопросов, непосредственно связанных с безопасностью. Один из них — это установка камер видеофиксации в местах, где нарушается скоростной режим, сообщает первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы уточняет, что на участке автомобильной дороги Полены – Слопыгино в данный момент камеры сняты, дети ежедневно ходят по обочине дороги в школу, мамы ведут детей в детский сад.

«Также на въезде в Палкино со стороны Острова водители не соблюдают скоростной режим, на 100 км и более влетают в посёлок. Необходимо установить камеру. Готовим соответствующее обращение», — отмечает Василий Раков.

ГБУ «Псковавтодор» в этом году установит на въезде в Палкино со стороны Пскова искусственную неровность — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств.

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