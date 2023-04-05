Камеры контроля скорости установят в Палкинском районе

23:22, 04 апреля 2023, ПАИ

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Палкинском районе рассматривалось множество вопросов, непосредственно связанных с безопасностью. Один из них — это установка камер видеофиксации в местах, где нарушается скоростной режим, сообщает первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы уточняет, что на участке автомобильной дороги Полены – Слопыгино в данный момент камеры сняты, дети ежедневно ходят по обочине дороги в школу, мамы ведут детей в детский сад.

«Также на въезде в Палкино со стороны Острова водители не соблюдают скоростной режим, на 100 км и более влетают в посёлок. Необходимо установить камеру. Готовим соответствующее обращение», — отмечает Василий Раков.

ГБУ «Псковавтодор» в этом году установит на въезде в Палкино со стороны Пскова искусственную неровность — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств.