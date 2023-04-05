Минпросвещения разработало учебное пособие для изучения украинского языка

00:19, 05 апреля 2023, ПАИ

Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, также разрабатывается такое пособие для учеников средней школы, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5–9-м классам работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведётся на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия», — сказал министр.