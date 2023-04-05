Зазывать птиц советует народный календарь сегодня

07:25, 05 апреля 2023, ПАИ

Никонов день наступил по народному календарю сегодня, пишет calend.ru.

Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в XI веке. С 1078 по 1088 год он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Прославился как ученый-летописец.

На Руси в этот день затевали тщательную уборку в доме и саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик». Полагалось белить печи, вытряхивать постели, менять солому в матрацах, выносить мусор. Также мыли лавки, полы и столы в доме.

После шли в баню, где устилали полки мятой, а её отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Также крестьяне обходили родники и ключи вблизи деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».