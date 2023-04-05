Заработок на лайках: новая схема мошенничества появилась в России

08:50, 05 апреля 2023, ПАИ

В Сети появились мошенники, предлагающие людям за вознаграждение оценивать отели на Booking.com, сообщили в компании R-Vision. Портал по выбору жилья прекратил работу в России в марте 2022 года, на нем больше нельзя платить российскими банковскими картами, а также отсутствует возможность бронирования отелей с российского IP-адреса.

«Несмотря на то что Booking приостановил работу в России, злоумышленники используют сервис как приманку. А вот уже при переходе по объявлению в мессенджеры тема корректируется — пользователю предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». За денежное вознаграждение нужно выполнить несколько заданий. Например, проставить «лайки» определенным товарам на сайте продавца», — сказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко, пишет газета «Известия».

Злоумышленники готовы принимать на работу людей старше 25 лет. Это может быть связано с тем, что банки куда менее охотно выдают кредиты или оформляют карты заемщикам младше этого возраста, отметил эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

За последнюю неделю корреспондент газеты получил несколько таких предложений о работе. Их отправители утверждали, что готовы платить до 8 тысяч рублей в сутки за то, чтобы положительно оценивать отели на портале по выбору жилья.

Когда с одним из авторов таких сообщений связались в Telegram, мошенники объяснили, что «работа ведется совместными усилиями Booking и известного супермаркета цифровой техники. Миссия состоит в том, чтобы увеличить популярность магазина, рассказать большему количеству людей о продуктах, которые он продает». Далее корреспонденту выдали первое задание — лайкнуть утюг на сайте супермаркета.

«В качестве следующих заданий доверчивым людям предлагают завести кошелек на стороннем сервисе, перечислить туда деньги и с него выкупить эти товары. Потраченную сумму обещают вернуть с процентами. Однако покупка товара — это всего лишь обман, не являющийся настоящей сделкой. Новый «сотрудник» просто лишается своих денег», — объяснил Петр Куценко.