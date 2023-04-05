В апреле на псковские кладбища пустят дополнительные автобусные рейсы

09:16, 05 апреля 2023, ПАИ

8, 9 апреля, 15, 16 и 25 апреля автобус № 9 в Пскове будет заезжать на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала в 10:10, 11:13, 12:43. Рейсы от кладбища – 12:12, 13:20, 14:21. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Также в эти дни с 9:10 до 15:03 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «Площадь Ленина – Орлецы».

Время отправления дополнительных автобусов от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:27, 11:01, 11:22, 11:54, 13:17, 13:44, 14:10, 14:37.

Время отправления дополнительных автобусов от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:55, 11:27, 11:51, 12:23, 13:43, 14:10, 14:36, 15:03.