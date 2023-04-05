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Общество

Пскович получил 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов на детей

За неуплату алиментов на содержание своих двух несовершеннолетних детей пскович отработал 100 часов обязательных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов по ВАПД находились два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей гражданина от разных браков. Мужчина не исполнял решение суда, уклонялся от необходимости уплаты алиментов. Также было установлено, что он нигде официально не работал. Долг перед детьми рос.

Судебный пристав-исполнитель применил всевозможные меры принудительного исполнения, однако этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил гражданину 100 часов обязательных работ. Мужчина их отработал. Мера оказала положительный эффект, так как мужчина нашёл работу и приступил к выплате алиментов.

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