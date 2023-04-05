Опасного вредителя впервые выявили на декоративной зелени псковские специалисты Россельхознадзора

09:33, 05 апреля 2023, ПАИ

Специалисты управления Россельхознадзора в Псковской области выявили в партии декоративной зелени опасного карантинного вредителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.



На складе временного хранения в Псковской области государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля была выявлена импортная партия декоративной зелени с характерными признаками заражения насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

480 срезов декоративной зелени, выращенной в Нидерландах, везли в Москву.



По результатам лабораторной экспертизы, проведенной в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», было подтверждено наличие в декоративной зелени опасного карантинного вредителя — инжировой восковой ложнощитовки.

«Стоит отметить, что это первый случай выявления данного вида карантинного объекта в партии подкарантинной продукции, ввозимой на территорию страны. Выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен», — подчеркнули в пресс-службе управления.

