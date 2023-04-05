До +9 градусов и дождь прогнозируют сегодня в Пскове

09:41, 05 апреля 2023, ПАИ

5 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

Ночь в регионе ожидается без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура днем — от +7 до +12 градусов, ночью — 0...+3.



В Пскове в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура днем — +7...+9, ночью — +1...+3. В Великих Луках синоптики обещают день без существенных осадков. Температура днем — от +10 до +12, ночью — от +1 до +3.