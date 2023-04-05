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Общество

Актуализирована программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы

ПАО «Газпром» и правительство Псковской области подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем к настоящему моменту регион определил дополнительную потребность в газовой инфраструктуре. Так, в обновленную программу включено строительство двух АГНКС с подводящими газопроводами – в г. Пскове и Великолукском районе, межпоселковых и внутрипоселковых сетей, а также техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Великие Луки».

Обновленный документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах региона. В том числе в 10 районов – Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский – сетевой газ приходит впервые. Компания также построит семь газопроводов-отводов и ГРС для подключения новых потребителей.

В общей сложности по итогам реализации программы доступ к сетевому топливу получат более 24,5 тыс. домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия.

В свою очередь регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.

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