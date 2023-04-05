Каждый четвертый работодатель в Пскове отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях – опрос

09:51, 05 апреля 2023, ПАИ

40% псковичей, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете. Интернет-активность работников – посты, фотографии и видео просматривают в 23% компаний. В 6 из 10 организаций (63%) не интересуются соцсетями сотрудников.



А вот на этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (22%). Еще 16% рекрутеров признаются, что им пока не приходилось отказывать кандидатам в приеме на работу из-за сомнительных фото и текстов в Сети, однако интернет-активность соискателей отслеживается. Впрочем, большинство работодателей не проверяет соцсети претендентов (51%).

Многие псковичи осознают влияние своих публикаций на карьеру: 41% опрошенных учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров: 13% – все равно, 6% – не думали об этом, а 7% – считают маловероятным просмотр их страничек. Еще 21% опрошенных не постят в интернете никакой личной информации.

О том, какой контент они публикуют, трудоустроенные горожане задумываются чаще безработных (51% против 30% соответственно). Учитывать, что профиль в соцсети могут просматривать реальные или потенциальные работодатели, больше свойственно женщинам, чем мужчинам (48% против 33%). Молодежь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение (45% против 40%).