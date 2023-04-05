Мужчина погиб при пожаре в Себежском районе

09:59, 05 апреля 2023, ПАИ

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло сегодня ночью в деревне Песчивка на улице Широкой. В результате пожара жилой дом выгорел по всей площади. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки.

В результате пожара пострадала 58-летняя женщина: её доставили в медучреждение. Также на месте пожара обнаружено тело мужчины.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.