Мужчина погиб при пожаре в Себежском районе
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло сегодня ночью в деревне Песчивка на улице Широкой. В результате пожара жилой дом выгорел по всей площади. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки.
В результате пожара пострадала 58-летняя женщина: её доставили в медучреждение. Также на месте пожара обнаружено тело мужчины.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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