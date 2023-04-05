Деятельность следственных органов в МВД России обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 05 апреля 2023, ПАИ

Посвященная 60-летию со дня образования следственных органов в системе МВД России пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ.

Кто расследует громкие дела в регионе, что происходит, если дело зашло в тупик, списывают ли «глухарей», как стать следователем, чего в профессии следователя больше: риска или бумажной работы?

На эти и другие вопросы ответит начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян.