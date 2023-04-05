Две нарколаборатории ликвидировали в Псковской области зимой 2023 года

11:47, 05 апреля 2023, ПАИ

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло в Псковской области за последние 10-15 лет. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян.

По его словам, во многом это происходит из-за развития технологий. Артур Геворкян добавил, что только в январе-феврале в регионе ликвидировали две лаборатории по производству наркотиков.

Начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области сообщил, что большое количество преступлений, которые фиксируют в Псковской области, злоумышленники совершают в интернете. «Это, конечно, заметно отличает сегодняшнюю картину от того, что было 20 лет назад», - пояснил Артур Геворкян.