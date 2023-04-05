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Общество

700 миллиардов рублей вложат в развитие туризма в России

Суммарные вложения в развитие туризма в РФ на ближайшие три года составят порядка 700 млрд рублей, большая часть этих средств направлена на развитие инфраструктуры, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева.
Фото: музей-заповедник Изборск
 
«Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей, если взять по всем ФАИВ (федеральным адресным инвестиционным программам. – Ред.), по всем направлениям. Это больше, чем мы потратили на чемпионат мира по футболу. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру», - рассказал он на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».
 
Сангаджи Тарбаев отметил, что если раньше предпринимались меры для повышения спроса на рынке на внутренний туризм, то в настоящее время нужно поддерживать именно предложение.
 
«У нас спрос очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений по международной обстановке вокруг нас. Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, с низким уровнем инфраструктуры, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии», - отметил глава комитета Госдумы.
 
По его словам, сейчас нужно провоцировать не спрос, а вкладывать деньги в развитие отрасли. Он подчеркнул, что тот продукт, с которым соприкоснутся туристы, должен соответствовать ожиданиям, цене и качеству, которые им обещают.
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