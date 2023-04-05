700 миллиардов рублей вложат в развитие туризма в России

Суммарные вложения в развитие туризма в РФ на ближайшие три года составят порядка 700 млрд рублей, большая часть этих средств направлена на развитие инфраструктуры, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева.

«Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей, если взять по всем ФАИВ (федеральным адресным инвестиционным программам. – Ред.), по всем направлениям. Это больше, чем мы потратили на чемпионат мира по футболу. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру», - рассказал он на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Сангаджи Тарбаев отметил, что если раньше предпринимались меры для повышения спроса на рынке на внутренний туризм, то в настоящее время нужно поддерживать именно предложение.

«У нас спрос очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений по международной обстановке вокруг нас. Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, с низким уровнем инфраструктуры, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии», - отметил глава комитета Госдумы.