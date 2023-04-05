Бело-лунные секции светофоров установят в Великих Луках
В Великих Луках на всех регулируемых пешеходных переходах установят секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.
«Этот сигнал означает, что на пешеходном переходе, в направлении которого поворачивает водитель, в настоящий момент разрешено движение пешеходов», — пояснил глава города.
Подрядная организация МУП «ДСУ» уже приступила к монтажу новых секций на светофорах города. Нововведение направлено на повышение безопасности пешеходов при пересечении дорог, подчеркнул Николай Козловский.
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