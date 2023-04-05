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Андрей Маковский: Успех псковских школьников – заслуга ребят, их учителей и родителей

Успех псковских школьников на форуме в Москве и на всех всероссийских олимпиадах – это заслуга самих ребят, родителей и, конечно, учителей, сказал Андрей Маковский, комментируя российский этап Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее».

Также он считает, что важно заботиться о будущем детей после выпуска из школы. По его мнению, этим должен заниматься Псковский государственный университет, чтобы не упустить талантливых абитуриентов. 

«Тем более после ремонта вуз буквально преображается. Профессорско-преподавательский состав в Пскове сильный. Дело за малым. Работать с учениками со школьной скамьи», – заключил Андрей Маковский.

Напомним, что форум «Шаг в будущее» прошел в Москве с 27 по 31 марта. Псковскую область на форуме представляли 18 обучающихся, которые попали в команду по результатам участия в научно-практической конференции обучающихся Псковской области «Шаг в будущее», проходившей в декабре 2022 года.

 

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