Суд оштрафовал актера из сериала «Кухня» на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

12:44, 05 апреля 2023, ПАИ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова (он известен по сериалу «Кухня»), признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», - огласила решение судья.