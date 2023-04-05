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Общество

Суд оштрафовал актера из сериала «Кухня» на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова (он известен по сериалу «Кухня»), признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», - огласила решение судья. 

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