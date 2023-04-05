Когда Псков начнут украшать цветами, обсудят на «Серебряном дожде»

13:40, 05 апреля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 апреля, в 14:00 мск. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Елены Лешкиной станет заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Как превратить Псков в райские кущи? Кто отвечает за оформление городских клумб? Когда в этом году начнутся посадки цветов? Какие растения украсят город? Стоит ли волноваться за судьбу клёнов на площади Ленина? Можно ли заменить металлические заборы зелёной изгородью?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.