Впервые в Великих Луках состоится открытый Кубок для спортсменов до 18 лет
Впервые в Великих Луках состоится открытый Кубок города для юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщается в группе городского настольного тенниса.
Соревнования пройдут в здании на улице Евгения Клевцова №4 15 апреля. Регистрация участников начнется в 10:30. Кубок города будет проводиться в одиночных (юноши и девушки) разрядах в двух возрастных категориях: первая категория - 2010 год рождения и моложе, а вторая категория относится к спортсменам 2009 года рождения и старше.
В положении говорится, что формат проведения соревнований зависит от количества участников и определится в день спортивного мероприятия. Игры проводятся на большинство побед из пяти партий.
Официальный мяч соревнований - пластиковый мяч 40+.
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