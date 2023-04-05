Впервые в Великих Луках состоится открытый Кубок для спортсменов до 18 лет

13:59, 05 апреля 2023, ПАИ

Впервые в Великих Луках состоится открытый Кубок города для юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщается в группе городского настольного тенниса.

Соревнования пройдут в здании на улице Евгения Клевцова №4 15 апреля. Регистрация участников начнется в 10:30. Кубок города будет проводиться в одиночных (юноши и девушки) разрядах в двух возрастных категориях: первая категория - 2010 год рождения и моложе, а вторая категория относится к спортсменам 2009 года рождения и старше.

В положении говорится, что формат проведения соревнований зависит от количества участников и определится в день спортивного мероприятия. Игры проводятся на большинство побед из пяти партий.

Официальный мяч соревнований - пластиковый мяч 40+.