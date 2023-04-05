Неопознанный объект в небе над Ленинградской областью взяли под контроль военные

14:01, 05 апреля 2023, ПАИ

Неопознанный летающий объект замечен в среду в небе над Ленинградской областью в районе города Сосновый Бор, он находится под наблюдением военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

При этом собеседник агентства отметил, что для введения сигнала «Режим», о котором ранее сообщил ряд СМИ и телеграм-каналов, оснований у военных пока нет. «Неизвестный объект движется со скоростью ветра - это означает, что он не имеет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Поэтому не было оснований для сигнала «Режим». Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости», - рассказал собеседник ТАСС.

Сигнал «Режим» содержит требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.

В то же время вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил в ответ на запрос ТАСС, что информация о неопознанном объекте над Сосновым Бором не соответствует действительности. В Сосновом Бору располагается Ленинградская атомная станция (ЛАЭС).