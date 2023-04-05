Первые цветы на клумбах Пскова высадят к 9 Мая

14:37, 05 апреля 2023, ПАИ

Первые цветы на клумбах Пскова высадят к 9 Мая, сообщила заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88. 3 FM.

Она уточнила, что пока не выбрана подрядная организация, которая займется высадкой цветов. Выбирать её будут через проведение тендера, для которого администрация Пскова уже подготовила всё необходимое.

«Он будет объявлен в ближайшее время. Самая главная задача у нас заключить контракт до майских праздников, чтобы к Дню Победы мы уже могли украшать город первыми цветами», – рассказала Татьяна Алексеева.

К 9 Мая планируют высадить первую часть цветов. Это будут анютины глазки, которые украсят все улицы, на которых будут проходить торжественные и праздничные мероприятия.