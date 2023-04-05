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Общество

Лучшую ветеранскую организацию 2022 года определили в Псковской области

В Псковской области названа лучшая районная ветеранская организацию по результатам деятельности в 2022 году. Итоги смотра-конкурса подвели на заседании регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лидером и обладателем переходящего кубка стал Совет ветеранов Стругокрасненского района. На втором месте — организация Псковского района. Третье место — за объединением Гдовского района.

Благодарностями областного Совета ветеранов отмечена работа организаций Бежаницкого, Красногородского, Локнянского, Опочецкого, Порховского районов и города Пскова.

На пленуме подведены итоги работы Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за прошлый год. С докладом выступил председатель организации Николай Груздов. Он подробно рассказал о социальной поддержке, медицинском обслуживании и оздоровлении ветеранов, а также их участии в общественной и культурной жизни региона, мероприятиях по укреплению межрегионального и международного сотрудничества, работе по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию и сохранению памяти погибших защитников Отечества, участии в гуманитарной миссии помощи участникам СВО.

Основным направлением работы Совета на предстоящий период Николай Груздов обозначил поддержание деловой активности ветеранских организаций и заботу о ветеранах.

Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов объединяет 470 первичных ветеранских организаций, в которых состоят более 113 тыс. ветеранов. Сегодня в регионе проживают 117 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 182 жителя блокадного Ленинграда, более 1,6 тыс. тружеников тыла, более 3 тыс бывших несовершеннолетних узника фашизма, около 650 вдов участников Великой Отечественной войны, более 90 тыс. ветеранов труда. С 2012 года в состав организации принята Псковская региональная организация «Дети войны», пополнив ряды ветеранов еще на 14,2 тыс. человек. С 2014 года в составе Совета — ветеранская организация УФСИН России по Псковской области с 1,7 тыс. ветеранами.

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