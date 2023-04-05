Псковская область, РАНХиГС и ПсковГУ обновили соглашение о сотрудничестве

14:34, 05 апреля 2023, ПАИ

Правительство Псковской области, Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) и Псковский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ подписали губернатор региона Михаил Ведерников, директор СЗИУ РАНХиГС Андрей Хлутков и ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Соглашение позволит вывести на новый уровень сотрудничество сторон в интересах социально-экономического развития региона через реализацию совместных проектов. В их числе дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», социально-трудовой адаптации военнослужащих и других значимых для рынка труда программ.

«РАНХиГС — крупнейший вуз России, который готовит управленческие кадры. Знаю об этом не понаслышке — сам выпускник академии. Мы очень рады обновить наше соглашение о сотрудничестве, которое было подписано в 2017 году. Время изменилось, появились новые вызовы и сейчас особенно важно уделять внимание вопросам дополнительной подготовки кадров. Потребность в этом есть. Очень рассчитываю, что соглашение придаст новый импульс развитию региона и реализации совместных проектов», — сказал Михаил Ведерников на церемонии подписания.

С целью осуществления полного пакета программ дополнительного профессионального образования СЗИУ РАНХиГС на территории Псковской области принято решение о создании Псковского образовательного центра в структуре факультета дополнительного профобразования СЗИУ РАНХиГС.

Кроме того, северо-западное отделение Президентской академии реализует профориентационные мероприятия с молодежью, учащимися 10-х и 11-х классов. Такие программы уже состоялись совместно с Псковским педагогическим комплексом, Многопрофильным правовым лицеем № 8 и Средней общеобразовательной школой № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

«Треугольник в геометрии — самая устойчивая фигура, поэтому убежден, что синергетический эффект и практическая польза от нашего взаимодействия точно будет. Мы готовы работать не только по тем направлениям, что есть сейчас в вузе, но и составлять новые программы по запросу и в интересах Псковского региона. Надеемся, что с подписанием нового соглашения и изменения формата работы Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления как можно больше жителей региона смогут воспользоваться возможностями Президентской академии, связанными с переподготовкой, повышением квалификации и подготовкой кадров в госуправлении», — отметил директор СЗИУ РАНХиГС Андрей Хлутков.

Ректор опорного вуза региона Наталья Ильина в свою очередь поблагодарила Михаила Ведерникова и правительство Псковской области за системную поддержку вуза, а РАНХиГС — за готовность к расширению и укреплению сотрудничества. «С этого учебного года в ПсковГУ совместно с Президентской академией реализуется образовательная магистерская программа „Социальная юриспруденция“. Впереди еще много задач, но мы готовы и умеем работать», — сказала она.

Отметим, что СЗИУ РАНХиГС сегодня — это крупнейший региональный кампус Президентской академии, ведущий научно-образовательный центр в Северо-Западном федеральном округе, в котором обучаются более 13 тысяч студентов по 66 программам среднего профессионального и высшего образования в сфере государственного и муниципального управления, политологии, экономики, бизнес-информатики, права, международных отношений, таможенного дела, безопасности, журналистики, психологии, социологии, лингвистики, туризма. Ежегодно более 4,5 тысяч человек проходит в стенах вуза дополнительное профессиональное образование по более чем 120 программам.