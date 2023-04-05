Сотрудники «Экопрома» привели в порядок контейнерные площадки в Псковском районе

15:39, 05 апреля 2023, ПАИ

Выезд в деревни Дуброво, Макарино и Подосье Псковского района осуществил директор регионального оператора Александр Киселев в рамках контрольного надзора. В населенных пунктах он проверил территорию вокруг контейнерных площадок, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Все знают, что закон обязывает собственника контейнерных площадок содержать их в чистоте. В данном районе ответственной является администрация Логозовской волости. С наступлением весны и таянием снега мы увидели, что вокруг площадок за зимний период скопился мусор, который разносило ветром. Мы понимаем, что в период межсезонья администрация не успевает навести порядок везде и сразу. Я не смог остаться равнодушным, потому что каждый человек хочет жить в чистоте», - рассказал он.

Александр Киселев принял решение направить в помощь администрации своих сотрудников на уборку и своим примером показать собственникам контейнерных площадок и жителям региона, в каком состоянии должна быть территория вокруг нее. «И так должно быть в каждом населенном пункте, в каждом районе, в каждом дворе. Хотелось бы надеяться, что такой результат будет сохранен», - подчеркнул руководить филиала ООО «Экопром».