Тюльпаны зацветут в Детском парке Пскова к 9 Мая

16:34, 05 апреля 2023, ПАИ

Цветение тюльпанов ожидается в Детском парке Пскова к 9 Мая, рассказала в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

У нас есть очередь на посадку цветов. Например, к 9 Мая должны расцвести тюльпаны в Детском парке, которые мы высадили ещё осенью.

Также в рамках контракта будет высажена виола в местах проведения праздничных мероприятий. После праздников эти цветы будут размещены в других частях города.

Высадка однолетних растений запланирована на май, когда придет потепление. По контракту работы по благоустройству клумб должны закончиться к 15 мая.