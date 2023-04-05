«Что стоит за этим знаком»: Национальные проекты в Псковской области

17:18, 05 апреля 2023, ПАИ

Знак «Национальные проекты России» часто встречается на зданиях, в помещениях, на рекламных щитах и роликах на телевидении. А что же за ним стоит? Многие ошибочно полагают, что национальные проекты – это лишь идеи и планы на будущее, не имеющие материальной реализации. На самом деле это то, что касается каждого, то, чем мы можем пользоваться уже сейчас: десятки тысяч километров дорог, сотни новых школ, домов культуры, спортивные объекты, тысячи современных поликлиник и детсадов с яслями, высокотехнологичные лаборатории для молодых ученых, доступный интернет, инфраструктура для сортировки отходов, благоустроенные парки, скверы, дворы и набережные, а также более 1,3 млн предпринимателей, развивающих свой бизнес.

В Псковской области национальные проекты реализуются с 2019 года. Все это — для развития экономики и комфорта граждан.

Самый масштабный, разносторонний и социально значимый нацпроект — «Демография». В его рамках более четырех тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребенка и последующих детей. Такая выплата рассчитана до трёх лет.

Почти 5,8 тысячи семей оформили ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Благодаря нацпроекту «Демография» были поддержаны семьи, которые по объективным причинам не могут иметь детей: 385 женщин стали участницами ЭКО.

Еще одно направление помогает привлекать людей к занятиям спортом на современных площадках — «Спорт — норма жизни». В Псковской области за 2022 год построено четыре площадки для сдачи норм ГТО в Островском, Палкинском, Порховском и Усвятском районах. В Дедовичах, Порхове, Стругах Красных и деревне Писковичи специалисты возвели современные физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, которые включают в себя площадки для разных активностей.

Не менее важное направление — нацпроект «Образование», благодаря которому появляются современные образовательные пространства, как, к примеру, 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».

В 16 школах отремонтированы спортивные залы. Для разностороннего развития детей по всей области создано еще почти 2,9 тысячи мест дополнительного образования.

Открываются и крупные образовательные центры. Один из них — «Вега» — центр выявления и поддержки одаренных детей. В Псковском политехническом колледже организован Центр опережающей профессиональной подготовки.

В 19 школах Псковской области по нацпроекту в 2022 году обновлено компьютерное оборудование. В учреждениях среднего профессионального образования появилось 12 мастерских по стандартам «Молодые профессионалы».

Масштабные работы продолжаются. Новые или реконструированные школы в ближайшее время появятся в Пскове, Гдове, Пыталовском, Печорском, Себежском и Гдовском районах.

В рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали два Дома культуры — в Торошино (Псковский район) и в Переслегино (Великолукский район), Сельский центр культуры в деревне Лющик (Бежаницкий район) и Детскую школу искусств в Дно. В поселке Смуравьево-2 (Гдовский район) реконструировали здание Дома культуры.

Комплексное обновление коснулось четырех библиотек — в Дедовичском, Палкинском, Печорском, Дновском районах. Они были модернизированы до стандартов модельных — ремонт помещений, создание доступной среды для маломобильных граждан, установка современной мебели, техники, обновление книжного фонда, обучение персонала.

Чтобы культура была доступна и в малых населенных пунктах, приобретено четыре автоклуба для Палкинского, Плюсского, Усвятского, Дновского районов.

Нацпроект «Здравоохранение» — это оказание высокотехнологичной медицинской помощи для жителей региона. Для укрепления этого направления приобретено 142 единицы медоборудования, включая тяжелую технику — компьютерный томограф для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Островскую межрайонную больницу.

Для онкологических больных закуплено 55 единиц медоборудования, почти 200 — для учреждений медико-санитарной помощи, в том числе 2 рентгенаппарата.

Для повышения доступности первичной медицинской помощи поставлено 78 автомобилей, смонтирована 21 модульная конструкция фельдшерско-акушерских пунктов.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» повышается безопасность жителей области на городских улицах и региональных трассах. Так, выполнен ремонт более 140 км автомобильных дорог и порядка 20 км автомобильных дорог местного значения. Вместе с тем нанесена горизонтальная дорожная разметка площадью более 317 тысяч квадратных метров, установлено или заменено 7 км барьерных ограждений, построено 7 км линий наружного освещения и около 1 км тротуаров.

По нацпроекту «Экология» ведется работа по сохранению и восстановлению лесов. Для охраны массивов приобретено семь единиц лесопожарной техники и 55 единиц лесопожарного оборудования. Новые леса посажены на площади 145 га, что составляет 131 % от плана.

Что касается водных ресурсов, то разработаны проекты по расчистке участков Чудско-Псковского озера и реки Псковы. Они предполагаются к реализации в 2023–2024 годах.

Более 360 жителей Псковской области обрели новое жилье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности расселено около шести тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Благодаря этому нацпроекту преображается и окружающее пространство. Благоустроено 46 общественных и 18 дворовых территорий, а в Острове муниципальные власти реконструировали сквер и площадь им. Клавы Назаровой в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Активно развивается и сфера туризма при поддержке профильного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Гранты на общественные инициативы получили 16 проектов для создания и развития пляжей, 38 проектов развития инфраструктуры, семь проектов на создание мест размещения на территориях самых популярных туристических локаций в Псковской области.

Поддержка бизнесу оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Около 1,3 тысячи субъектов МСП и тем, кто только планировал начать предпринимательскую деятельность, самозанятым предоставлены комплексные услуги. Центр поддержки экспорта поспособствовал заключению 18 экспортных контрактов.

Также оказана значительная грантовая поддержка. Поддержано 16 заявок от социальных предпринимателей, а также 22 заявки от молодых предпринимателей. Все они представили проекты в разных сферах: сфера услуг, общепит, производство, строительство, торговля.

Гранты «Агростартап» получили десять крестьянско-фермерских хозяйств. Два сельхозпотребкооператива возместили часть понесенных затрат на обновление материально-технической базы.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 23,1 млн долларов США.

Отметим, что в Псковской области также успешно реализованы мероприятия по нацпроектам «Производительность труда» и «Цифровая экономика».