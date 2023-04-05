Когда полностью исчезнут сугробы в Псковской области, рассказали синоптики

16:27, 05 апреля 2023, ПАИ

Через один-два дня сугробы в Псковской области полностью растают, так как началось повышение температуры. Об этом сообщает центр «Фобос».

Синоптики отмечают, что небольшой язык временного снежного покрова, который образовался на прошлой неделе, ещё сохраняется в восточной половине Псковской области, и высота его местами достигает 8-14 сантиметров.

«Март-апрель – месяц интенсивного схода снежного покрова на Русской равнине. Конечно же, ещё возможны рецидивы зимы и образование временного снежного покрова, но это в любом случае ненадолго. К сегодняшнему дню южная половина Европейской России полностью очистилась от снега», - отмечается в сообщении.

Повышение температуры на севере европейской части России ожидается в выходные, а вместе с ним станут более интенсивными процессы снеготаяния.

Однако до конца рабочей недели температурный режим сохранится ниже климатической нормы и снеготаяние будет идти медленно.