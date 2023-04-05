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Общество

Когда полностью исчезнут сугробы в Псковской области, рассказали синоптики

Через один-два дня сугробы в Псковской области полностью растают, так как началось повышение температуры. Об этом сообщает центр «Фобос». 

Синоптики отмечают, что небольшой язык временного снежного покрова, который образовался на прошлой неделе, ещё сохраняется в восточной половине Псковской области, и высота его местами достигает 8-14 сантиметров.  

«Март-апрель – месяц интенсивного схода снежного покрова на Русской равнине. Конечно же, ещё возможны рецидивы зимы и образование временного снежного покрова, но это в любом случае ненадолго. К сегодняшнему дню южная половина Европейской России полностью очистилась от снега», - отмечается в сообщении.    

Повышение температуры на севере европейской части России ожидается в выходные, а вместе с ним станут более интенсивными процессы снеготаяния.  

Однако до конца рабочей недели температурный режим сохранится ниже климатической нормы и снеготаяние будет идти медленно.   

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